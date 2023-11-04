فرنسا ترسل 54 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى غزة

بناءً على طلب رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، ستقوم فرنسا برحلتين عسكريتين جديدتين بتنسيق من وزارة القوات المسلحة ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية، عبر مركز الأزمات والدعم التابع لها، من أجل تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة.

ومنذ 28 أكتوبر 2023، تم تسليم 17 طنًا من البضائع الإنسانية إلى غزة بواسطة طائرة (A400M) الفرنسية عبر مصر.

ومن المقرر أن تنقل هاتان الرحلتان العسكريتان الجديدتان، المقرر إجراؤهما في الأيام المقبلة، 37 طنًا من البضائع الإنسانية الإضافية.

وسيتم تسليم هذه الشحنة الإنسانية الطارئة إلى الهلال الأحمر المصري، حيث تمثل مساهمة جديدة من فرنسا في الاستجابة لحالة الطوارئ الإنسانية في غزة لصالح السكان المدنيين.

وجددت فرنسا دعوتها إلى هدنة إنسانية حتى تتمكن المساعدات من الاستجابة بطريقة مستدامة لاحتياجات السكان المدنيين في غزة. يتم استكمال هذا النظام من خلال انتشار عسكري متمركز في شرق البحر الأبيض المتوسط، ويتمحور حول حاملة طائرات الهليكوبتر البرمائية (PHA Tonnerre)، والفرقاطة الخفيفة الشبح (FLF Surcouf)، والفرقاطة (FREMM-DA) والفرقاطة متعددة المهام للدفاع الجوي(Alsace).

هذا وسيتم قريبًا إرسال (PHA Dixmude)، الذي سيتم تعزيزه بالقدرات الطبية، إلى المنطقة عبر طائرة( PHA Tonnerre) وتعزيز نظام فرنسا.

وفي الوقت نفسه، تعمل باريس مع مختلف الأطراف المعنية على تنظيم دعم طبي أوسع، من خلال الجمع بين قدرات الدول الأخرى.