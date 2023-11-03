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الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الرياضة يهنئ منتخب الهوكي الأرضي بالتأهل للنهائي الإفريقي

الدكتور اشرف صبحي
الدكتور اشرف صبحي
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تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي منتخب مصر للهوكى الأرضي، بعد اكتساح أوغندا في نصف نهائي بطولة أفريقيا بنتيجة 9-1 ويصبح على خطوة واحدة من تأهل تاريخي لأولمبياد باريس.


وأكد صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على دعم كافة الاتحادات الرياضية، وتضع خطة كاملة من أجل أولمبياد باريس 2024، من أجل أن يتمكن أبطال مصر من المواصلة في تحقيق إنجازاتهم.


ولفت الى أن الدولة المصرية تقف خلف لاعبيها دائمًا وتساندهم وتقدم الدعم اللازم لهم، من أجل إعدادهم اعدادًا جيدًا لحصد البطولات والميداليات.

وزير الرياضة التأهل للأوليمبياد اشرف صبحي نهائى بطولة إفريقيا احمد محمدي