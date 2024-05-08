ما هو الداء الصباغي الدموي؟

الداء الصباغي الدموي أو ما يعرف أيضا بداء ترسب الأصبغة الدموية مرض شائع لدى الكثير من الناس.

الكثير لا يعرف طبيعة المرض ومشاكله الصحية فقد يتسبب في امتصاص الجسم لكمية زائدة عن الحاجة من الحديد من الطعام الذي نتناوله ويخزن هذا الحديد الزائد في الأعضاء خصوصا الكبد والقلب والبنكرياس.

كما قد يؤدي زيادة نسبة الحديد الى الاصابة بحالات تهدد الحياة مثل أمراض الكبد ومشكلات القلب والسكري، ومن أنواع داء ترسب الأصبغة الدموية النوع الذي يظهر بسبب تغير جيني ينتقل بين اجيال العائلة وقد يظهر في بداية الثلاثينات والعلاج يكون عن طريق سحب الدم بشكل دوري لمعرفة مستويات الحديد في الدم لان المرض يخفض الحديد بالدم.



-أعراض المرض:

ألم البطن.

ألم المفاصل.

الضعف العام.

الارهاق.

مرض السكري.

فشل القلب او الكبد.

ضعف الذاكرة.

تغير لون الجلد الى الرمادي او تصبح البشرة داكنة.