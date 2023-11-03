حسن نصرالله: أحداث 7 أكتوبر أعادت طرح القضية الفلسطينية على العالم

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، إن أحداث 7 أكتوبر، في إشارة لعملية طوفان الأقصى، أعادت طرح القضية الفلسطينية على العالم، مؤكدًا أن تنفيذ تلك العملية فلسطيني 100%.

وأضاف نصرالله في كلمته التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن السرية المطلقة ضمنت النجاح الباهر لمعركة طوفان الأقصى، مشيرًا إلى أن الأداء بمعركة طوفان الأقصى أكد هويتها وأهدافها الحقيقية.

كما أشار إلى أن ما حدث في 7 أكتوبر كان عملًا بطوليًا شجاعًا مبدعًا متقنًا عظيمًا كبيرًا تُرفع كل التحية، مؤكدًا أن هذا الحدث أدى لحدوث زلزال أمني وعسكري وسياسي ونفسي ومعنوي على مستوى الكيان الإسرائيلي.