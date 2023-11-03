إزالة مرسى مخالف على نهر النيل في عزبة البرج في دمياط

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط من إزالة حالة تعدي لمرسى على نهر النيل في المهد بقرية الشيخ ضرغام تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والمهندس محمد رزق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وبرئاسة محمد عبد العظيم نائب مجلس المدينة لشئون القري لقطاع شمال وبمتابعة عبير مقلد و شريف الشبكي فني الوحدة وأسماء حسان هندسة النيل بدمياط من التصدي لكافة أشكال التعديات علي نهر النيل والتعامل الحاسم معها وإزالتها في المهد.

كما تمكنت الوحدة المحلية بقرية الشيخ ضرغام من إزالة فورية لحالة تعدي مرسي على نهر النيل وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف .

وكثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد في دمياط حملات الإزالة لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حيث تابع الدكتور محمد السيد ليله رئيس مركز ومدينة كفر سعد حملات ازالة التعديات المخالفة سواء أبنية أو مقابر حيث تم ازالة حالتي تعدي علي مقبرة بقرية أبو عدوي التابعة للوحدة المحلية بأم الرزق برئاسة ميمي السعداوي نائب رئيس المركز والمدينة لشئون القري ورئيس الوحدة المحلية بأم الرزق ومسئول القسم الفني بأم الرزق وتمت الازالة بمعرفة المواطن.

وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ في محافظة دمياط، استكمال تطهير خطوط الصرف الصحى وبلاعات المطر بمدينة كفر البطيخ باستخدام النافورى وبالاشتراك مع شركة المياه والصرف الصحى تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتعليمات اللواء أحمد قاسم أحمد رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ.

وتم استكمال تطهير خطوط الصرف الصحى وبلاعات المطر بمدينة كفر البطيخ باستخدام النافورى وبالاشتراك مع شركة المياه والصرف الصحى وفى وجود الأستاذة روضة منير نائب المدينة وإدارة البيئة و المتابعة الميدانية والازمات بمركز ومدينة كفر البطيخ.