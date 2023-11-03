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الجمعة 03 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إعدام 2271 كيلو أغذية متنوعة فى حملة رقابية على 365منشأة بالدقهلية

جانب من الحملات
جانب من الحملات
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قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلية خلال الأسبوع الماضى بشن حملات تفتيشية على 365 منشأة تبين أن 63 منها دون ترخيص و تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وجاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتعليمات الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

فيما تمكنت الحملات من تحرير عدد 202 محضراً و سحب 52 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما جرى إعدام 2271 كيلو من أغذية متنوعة و 296 لتر عصائر والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

ومن جانبه، أكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

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إدارة مراقبة الاغذية مديرية الصحة بالدقهلية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الدقهلية