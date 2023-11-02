صحة المنوفية: تدريب "160" عضوا من الفرق الطبية على أمراض سوء التغذية

صرحت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، انه تم الإنتهاء من تدريب (160) عضو من الفرق الطبية المشاركة بحملة القضاء على أمراض سوء التغذية (الأنيميا - السمنة - التقزم).

تم تدريب المشاركين في الحملة بإشراف إدارة الصحة المدرسية بالمديرية بقيادة الدكتور أحمد البوهى، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي من ممرضات المدارس وذلك بإشراف الدكتورة جيهان حامد، وجملات شعبان من إدارة الصحة المدرسية بالمديرية، للاستعداد بالبدء في فحص تلاميذ المرحلة الإبتدائية بمحافظة المنوفية ابتداءا من يوم السبت القادم.

كما تم التدريب على طريقة قياس الوزن والطول بطريقة صحيحة وكيفية العمل على الجهاز والأعطال المحتملة وطريقة تلافيها وكذلك على سياسات مكافحة العدوى أثناء العمل.