زراعة الدقهلية تختتم الدورة الثانية لنظم المعلومات الجغرافية.. صور

اختتمت اليوم الخميس مديرية الزراعة بالدقهلية الدورة الثانية لنظم المعلومات الجغرافية والتى أقيمت تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى و الدكتور طارق صلاح سالم وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية .

فيما تم عقد الدورة التدريبية لمدة اربعة ايام تدريب بديوان مديرية الزراعة بالدقهلية .

حضر من جهة المشروع مسيو فرانك ممثل الجانب الالماني للمشروع و الدكتور زكريا يحيى والمهندس محمد على والمهندس محمد عبد الرحمن والدكتورة عبير أو المجد منسق المشروع ووحدة تطوير الري الحقلي.

تولى الاشراف من جهة مديرية الزراعة المهندس زكريا عبد المنعم زكريا مدير المكتب الفني و الدكتورة رغدة محمد فتحي بالمكتب الفني.

فيما تناولت الدورة ترشيد استخدام الموارد المائية بالتكنولوجيا الحديثة و التدريب على برامج جوجل ايرث و sw maps و أجهزة تحديد المواقع GPS .

كما تم التدريب على استخدام صور الأقمار الصناعية الحديثة و تحديد الأحواض الزراعية والترع المغذية لها و منها يمكن حساب و تحديد كمية المياه المطلوبة و الإحتياج المائى و ترشيد المياه المستخدمة فى الزراعة و التدريب على كيفية رسم الخرائط و ادخال بيانات الأحواض الزراعية و الترع و بيانات الجمعيات الزراعية و أيضا تحليل البيانات الجغرافية للوصول لإجمالى الأراضى المنزرعة بدقة عالية و بالتالى يمكن حساب الإحتياج المائى مما يسهل معه تحديد الطلب على المياة.

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