منظمة الصحة العالمية تقيم وحدات طب الأسرة بمحافظة دمياط





اعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط عن تقييم لجان منظمة الصحة العالمية (WHO) لوحدات طب الأسرة بمحافظة دمياط طبقا لتوجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار ،وتحت إشراف الدكتورة دينا ابو صير مديرة إدارة الرعاية الاساسية بالمديرية

وتم خلال شهر أكتوبر الماشى تقييم لجان منظمة الصحة العالمية (WHO) لوحدة طب أسرة الغنيمية التابعة للإدارة الصحية بفارسكور طبقا لمؤشرات جودة الخدمات الصحية وذلك في إطار تقييم الوحدات المدرجة بالمرحلة الرابعة من مشروع تطوير منشآت الرعاية الصحية الممول من البنك الدولي ووحدة طب أسرة كفر شحاتة التابعة للإدارة الصحية بكفر سعد في إطار التقييم الدوري للجان المنظمة لآلية معالجة الشكاوى والمقترحات بمنشآت الرعاية الصحية الأولية وجودة الخدمات الصحية المقدمة طبقا لمعايير الجودة وتقييم رضا المنتفعين عن مستوى الخدمات العلاجية والوقائية المقدمة بالوحدات

واجتازت الوحدات التقييم بنجاح

ووجه الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط بشن حملات مكبرة للرقابة على محال بيع الأغذية تحت اشراف الدكتور عطية منصور مدير الادارة العامة للشئون الوقائية حيث تستمر جهود إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بكبح جماح المخالفين لقوانين و اشتراطات الآمن الغذائي و وضعهم تحت طائلة القانون .

تضمنت الجولة التفتيشية 896 منشأة غذائية وجد 470 منها تدار بدون ترخيص و 47 بها خطر داهم على الصحة العامة تم التوصية بغلقها إداريا و إيقاف العمل بها .

تم علي إثر ذلك تحرير 225 محضرا لوجود مخالفات متنوعة و إعدام حوالي تسعة طن من الأغذية التالفة و غير صالحة للاستهلاك الادمى بالإضافة إلى ألف لتر من العصائر و المشروبات و زيت الطعام السابق استعماله قبل عودته للمصانع لإعادة تدويره ، إضافة إلي ثلاثة آلاف و نصف طن متنوعة من الغذاء الفاسد ما بين أسماك مجمدة و منتجات ألبان و أرز ، و اربعمئة و ثلاثون لترا من المياه الغازية منتهية الصلاحية .