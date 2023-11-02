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الخميس 02 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تجديد تعيين هبة الله الصيرفي نائبا لرئيس إدارة البورصة لمدة عام

هبة الصيرفي
هبة الصيرفي
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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 4181 لسنة 2023، بتجديد تعيين هبة الله عمر عبد الرحمن الصيرفي نائبًا لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام اعتبارًا من 26/8/2023.

وعملت هبة الصيرفي نائبا لرئيس البورصة السابق رامي الدكاني لمدة عام انتهت في 24 أغسطس الماضي، وشغلت قبلها  منصب مساعد رئيس البورصة المصرية لشؤون الإفصاح والحوكمة والمشرف على قطاع الإفصاح والحوكمة، قبل تخليها منصب نائب رئيس البورصة المصرية.


وتخرجت الصيرفي من الجامعة الأمريكية، منذ عام 1993، وحصلت على عضوية مجلس أمناء المعهد المصري للمديرين، وعضوية لجان الشركات الصغيرة والمتوسطة ولجنة نشر الثقافة المالية بالاتحاد العالمي للبورصات.
كان رئيس الوزراء قد أصدر قرارا في 26  أغسطس الماضي بتعيين أحمد عبد الرحمن رئيسا للبورصة المصرية لمدة عام.

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