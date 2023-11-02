بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة.. بدء مراسم تخريج الدفعة 22 لطب أسنان القناة

صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن خريج كلية طب جراحة الفم والأسنان يحظى بدعم كبير داخل الكلية؛ إذ تمتلك الكلية مستشفى خاص بها وعدد كراسي طب الأسنان بها يتخطى ال320 كرسي، كما تضم غرفة عمليات مجهزة بأحدث التقنيات العالمية.

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي- في لقاء تفوق الجامعات المصرية- قام بتكريم الطالبة سحر جلال قناوي سليمان، خريجة كلية طب الأسنان بجامعة قناة السويس، لحصولها على المركز الأول على مستوى كليات طب الأسنان بجمهورية مصر العربية للعام الدراسي 2022-2023.

وجاء ذلك تعليقًا من الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة على عقد مراسم تخرج الدفعة 22 لكلية طب جراحة الفم والأسنان والتي عُقدت على مسرح مدرسة التكنولوجيا.

وبالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، والوقوف دقيقة حداد على شهداء غزة والطالب أحمد إبراهيم أحد طلاب الدفعة- الذي وافته المنية قبل التخرج - بدأ اللقاء.

وخلال اللقاء - هنأ الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب خريجي طب الأسنان لتخرجهم وانقضاء سنوات الدراسة وبدء الحياة العملية.

وجاء اللقاء بحضور الدكتورة داليا فياض عميد كلية طب جراحة الفم والأسنان، والدكتورة مروة شرعان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان الدسوقي وكيل الكلية، والدكتور مصطفى مكاوي نقيب أطباء الأسنان بالإسماعيلية .

هذا وأشاد الدكتور محمد عبدالنعيم نائب رئيس جامعة قناة السويس خلال الحفل بدور أولياء الأمور؛ لتكبدهم ست سنوات في الدراسة بأحد كليات القطاع الطبي التي تحتاج إلى اهتمام خاص؛ لتقديم خريج كفء في مجال شديد الدقة والتميز، موجهاً بضرورة استكمال دراستهم العليا كمطلب أساسي لخريجي تلك الكلية، لافتاً إلى تميز طلاب الكلية في الأنشطة الطلابية.

كما تم عرض فيلم تسجيلي عن الدفعة 22.

وقدمت الدكتورة داليا فياض أربع نصائح للخريجين:

أولها تقوى الله في العمل، الأمانة، وطلب العلم ، والحفاظ على الأهل والبلد فهم العنوان والهوية .

فيما أكدت الدكتورة مروة شرعان وكيل الكلية أن الكلية تقدم منتج تعليمي متميز من خلال تخريج كوادر طلابية مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل محلياً و دولياً وعالمياً، مُقدمة أسمى آيات الشكر والعرفان لأولياء الأمور لمثابرتهم وجهدهم حتى وصلوا إلى هذا اليوم.

ثم تمت مراسم تكريم الطلاب والتي بدأت بالطلاب العشر الأوائل.