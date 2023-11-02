قصر ثقافة أسيوط يناقش رواية "المزيفون"

نظم نادى القصة بقصر ثقافة أسيوط برئاسة صفاء حمدان ضمن فعاليات برنامج نادى القصة بأسيوط برئاسة الأديب أحمد راشد البطل ندوة لمناقشة رواية "المزيفون" للروائي ماهر مهران.

ورواية المزيفون للروائي الأديب ماهر مهران، وأدارت اللقاء الاستاذة هويدا فراج، بينما شارك في الندوة الدكتورة أسماء عبدالرحمن أستاذ بكلية الآداب بجامعة أسيوط والأديب الدكتور محمود فرغلي وادار الندوة هويدا فراج.

وقال الدكتور محمود فرغلي أن الروائي ماهر مهران قد خرج عن النمط التقليدى للرواية فأحدث تغيير في مفهوم الرواية التي أعرفها مبتكرا شكلا جديدا للرواية تتسم بالتشويق والسلاسة وبلاغة السرد.

وأضافت الدكتورة أسماء عبدالرحمن أن الرواية تتسم بمزيج من السرد الأدبي والتوثيق والتحليل النفسي والاجتماعي حيث أن الرواية تسعى إلى ترسيخ فكرة الإنسانية الواحدة التى يعمها الحب والقبول بين الكل برغم اختلاف الثقافات والأطياف والأديان والمذاهب وذلك عبر التناغم بين الجميع وليس التطابق فالاختلاف بين البشر لا يعنى الحرب لكن ما ينبغى أن يربطنا جميعا هو الحب .

وجاء ذلك بحضور الشاعر والمترجم محمد شافع مدير الخدمات الثقافية بفرع ثقافة أسيوط والأديب رأفت عزمي رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بثقافة أسيوط والاديب الدكتور احمد مصطفي علي والأديب ايمن رجب طاهر والروائي صابر فتحي عبد اللاه ونخبة من أدباء وشعراء ومثقفي اسيوط