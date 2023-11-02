أحمد سامي يضع الرتوش الأخيرة لتشكيل سموحة أمام الاتحاد السكندري

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة ،بقيادة أحمد سامي ،استعداداته لموقعة الاتحاد السكندري المرتقبة في الدوري الممتاز .

من جانبه ، يسعى أحمد سامي وجهازه المعاون خلال التدريب الأخير الذي يخوض اليوم الخميس ،على ملعب النادي السكندري ، لوضع الرتوش الأخيرة لتشكيل الموج الأزرق أمام الاتحاد السكندري في دربي الثغر .

ويستضيف سموحة نظيره الاتحاد السكندري ،غداً الجمعة ،على ملعب استاد الإسكندرية ،ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

جدير بالذكر أن سموحة يحتل المركز السابع برصيد ٨ نقاط بينما الاتحاد السكندري يحتل المركز السادس بنفس عدد النقاط بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز .