تفاصيل اجتماع “الاعتماد والرقابة” مع المستشفيات التعليمية وطب عين شمس

اجتمع الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ( GAHAR)، مع الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور على الأنور، عميد كلية الطب بجامعة عين شمس ، وذلك لمناقشة آليات تحفيز المستشفيات التعليمية والجامعية للبدء في التدريب والتأهيل للحصول على الاعتماد من "جهار" استعدادا لدخولها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وخلال الاجتماع، أكد د.أحمد طه، أن الهيئة تعمل على وضع حلول واقعية للمشكلات التي تواجهها المستشفيات الجامعية والتعليمية وخصوصاً تلك المتعلقة بالبنية التحتية بهذه المستشفيات، واتخاذ خطوات جادة نحو إزالة كافة المعوقات، في إطار عدم الإخلال بأي معايير من شأنها المساس بسلامة وأمان المريض والاطقم الطبية والمنشآت ذاتها .

وأضاف د. أحمد طه، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بضرورة انضمام المستشفيات الجامعية لمنظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها مصادر هامة لتوفير الرعاية الصحية وتقديم خدمات طبية وعلاجية لقطاع عريض من المرضى، وذلك لما تمتلكه من خبرات بشرية وإمكانيات تكنولوجية عالية ، وتغطيتها جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى دورها في تعزيز المعرفة الطبية والعلمية وتدريب الطلاب والأطباء وتطوير مهاراتهم في التخصصات المختلفة.

وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أنه سيتم البدء في تأهيل الفرق الطبية والادارية بهذه المستشفيات للحصول على الاعتماد وفقا لمعايير "GAHAR"، مشيراً إلي أن الهيئة تقوم بدور هام في الدعم الفني للمنشآت وتنفيذ الدورات التأهيلية والتدريبية لمقدمي الخدمات الصحية لتصحيح المفاهيم الخاطئة الخاصة بالمعايير وسبل تطبيقها مع استعراض أهمية التزام المنشآت الصحية بالتطبيق السليم لضمان تقديم خدمة صحية آمنة للمريض، مؤكدا أن فريقي الهيئة للدعم الفني والتدريب على قدر كبير من الخبرة والكفاءة في تبسيط عرض المعايير ومساعدة كافة مقدمي الخدمة الصحية على استيعابها وتطبيقها بالاسلوب الامثل.

كما أكد د. أحمد طه، أن البرنامج التدريبيGAHAR EGY-CAP الذي توفره الهيئة بالتعاون مع عدد من الجامعات المصرية يهدف إلى تخريج كوادر طبية قادرة علي تطبيق معايير الجودة بالمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية وتأهيلها للإعتماد .

ومن جانبه، أوضح د.محمد مصطفى عبد الغفار، أهمية مرحلة التخطيط وترتيب أجندة أولويات المنشآت الصحية الأقرب للتأهيل للحصول على الاعتماد طبقا لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، مشيرا إلى أنه من الضروري سرعة البدء في حصر كافة المستشفيات بمختلف المستويات والتخصصات وتحديد المشكلات والسعي لحلها من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في أسرع وقت

وأكد د. على الأنور، أن الجودة محور رئيسي بجامعة عين شمس من خلال "قسم جودة الرعاية الصحية بطب عين شمس" وهو القسم الذي يحظى بإقبال متزايد من المتدربين، لافتا إلى أهمية التعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتوفير البرنامج التدريبي على المعايير الصادرة عن الهيئة والتي أصبحت شرطا للانضمام بالمنظومة الصحية الجديدة.

وأضاف، د طارق يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، انه جاري عمل حصر لمستشفيات الجامعة وتحديد الأنسب للبدء في تقدمهم للحصول على الاعتماد، مؤكدا علي أن وجود هيئة معنية بجودة الخدمات الصحية في مصر يساهم في ضمان أمان وسلامة المريض ومقدمي الخدمة الصحية وتوفير خدمات صحية بمستويات جودة عالية قادرة على إرضاء المرضى وهو الهدف الاول بالمنظومة الجديدة.

حضر اللقاء، د.حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة، د.ميهي التحيوي، د.سيد العقدة، د.وائل الدرندلي، د.إيمان الشحات، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، د.طارق يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، د.رانيا أبو شقة، رئيس وحدة قلب الأطفال بمعهد القلب، د.محمد كمال، استشاري الجودة بالمستشفيات والمعاهد التعليمية.

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