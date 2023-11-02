وزيرة التخطيط: مشروع مجمع مدارس القرية الكونية يجسد رؤية مصر 2030

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن مشروع مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر يجسد رؤية مصر 2030 التي تتحدث عن هدفين أساسيين في عملية التعليم وهما هدف الإتاحة وهدف التنافسية.

وأضافت وزيرة التخطيط خلال افتتاح رئيس الوزراء لمجمع مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر ونقلته قناة "إكسترا نيوز" في بث مباشر: "الدولة من خلال هذا التعليم المتميز توفر مبادئ الإتاحة والتنافسة".

وأشارت إلى أن المحور الثاني المهم في خطة الإصلاحات الهيكلية التي تم إطلاقها في عام 2021 يرتبط بسوق العمل، متابعة: "لكي يكون لدينا سوق عمل جيد مهم جدًا تقليل الفجوة بين متطلبات سوق العمل وعرض سوق العمل بالمهارات التي تُدمج من خلال التعليم التقليدي مع مجموعة من الابتكارات والمهارات المختلفة التي نحتاجها في سوق العمل المهني والفني".