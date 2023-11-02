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الخميس 02 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

خسائر تصل إلى 70% للشركات الإسرائيلية بسبب الحرب على غزة

قصف غزة
قصف غزة
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أظهر مسح نشره المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل، أن عائدات نحو نصف الشركات الإسرائيلية تشهد انخفاضًا كبيرًا أثناء حرب إسرائيل مع حركة حماس.

ومن بين أكثر القطاعات تضررًا الإنشاءات والخدمات الغذائية، إذ أشار أكثر من 70% ممن شملهم المسح أن الإيرادات انخفضت بأكثر من 70%، وكانت الشركات الصغيرة هي الأكثر تضررًا.

وتواجه إسرائيل نقصًا في عدد العمال بعد استدعاء مئات الآلاف من الإسرائيليين للخدمة العسكرية الاحتياطية.

وقال نحو 11 % من الشركات إن 21%من عمالهم تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية.

وتعرض قطاع الإنشاءات الذي يعتمد بشدة على العمال الفلسطينيين لضربة قوية بشكل خاص، بسبب تقليص السماح للفلسطينيين بدخول إسرائيل من الضفة الغربية المحتلة.

كما توقف العمل في عدد من مواقع الإنشاءات مع بداية الحرب ويجري استئناف العمل فيها ببطء.

وتم إرسال المسح إلى 1680 شركة وجرى في الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر. 

حرب إسرائيل خسائر الاقتصاد الاسرائيلي