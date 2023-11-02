موسكو: إسرائيل دولة احتلال ولا حق لها بالدفاع عن نفسها

قال فاسيلي نيبينزيا المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، إن "إسرائيل ليس لها الحق في الدفاع عن النفس في النزاع الحالي لأنها دولة احتلال"، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز" اليوم الخميس.

ولفت نيبينزيا، خلال كلمته أمام الجلسة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين، إلى أن الأمم المتحدة ليس لها الحق في أن تعطي الاحتلال تفويضا مطلقا للقيام بعملية برية في قطاع غزة.

وأكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دعوة موسكو لوقف إراقة الدماء في الشرق الأوسط تجنبا لتوسع نطاق الأزمة إلى المنطقة بأكملها، والعمل على حل دبلوماسي لها.

وأوضح: "في البداية، من الضروري وقف إراقة الدماء ومنع الأزمة من اجتياح المنطقة بأكملها، وإلا فإن النزاع لن يتوقف أبدا".

وأضاف: "ندعو إلى السماح للوسطاء بالعمل على إيجاد حل دبلوماسي، بما في ذلك الإفراج السريع عن المحتجزين"، بحسب ما أفادت "روسيا اليوم".

وتابع: "عاجلا أم آجلا، سيتعين سلك هذا المسار (الحل دبلوماسي)، ولكن السؤال كم من الأبرياء سيموتون خلال هذا الوقت".

وشدد على أن "إسرائيل ليس لها الحق في الدفاع عن النفس في النزاع الحالي لأنها دولة احتلال".

وأشار المندوب الروسي "لا يمكن لروسيا الاتحادية أن تغض الطرف عن الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة،" مشيرا إلى أن "أحياء بأكملها تم تسويتها بالأرض".

كما أفاد بأن "مهمة" أمريكا "تتمثل في محاولة دفع مجلس الأمن تجاه إضفاء الشرعية على العملية البرية الإسرائيلية في غزة"، مؤكدا على أن "المجلس لا يمتلك الحق في إعطاء مثل هذه التفويض المطلق".