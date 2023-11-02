بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

أَغْلَقَتِ البورصة المغربية تعاملاتها، أمس الأربعاء، على ارتفاع، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تقدمًا بنسبة 0.07 %، عند 12.029،74 نقطة.

فقد ارتفع مؤشر أداء المقاولات بنسبة 0.08 %، ليستقر عند 885،69 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 0.05 % بمجموع 885،69 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على تراجع بنسبة 0،11 % إلى 11.086،87 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 80 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 616 مليار درهم مغربي.