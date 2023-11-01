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الخميس 02 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط المتهمين بواقعة مشاجرة البنزين في الشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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رصدت الأجهزة الأمنية  لما تم تداوله على إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا قيام أحد الأشخاص بإلقاء مادة قابلة للإشتعال "بنزين" تجاه بعض المواطنين وإشعالها بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقية. 
 تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالشرقية بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (شقيقان)، طرف ثان: ( عاطل) أمام أحد محال بيع الدواجن لخلافات الجيرة.

 قام خلالها الطرف الأول بإطلاق عيار نارى من "فرد محلى" تجاه الطرف الثانى، وإحداث إصابته، وتم ضبط الطرف الأول والسلاح المُستخدم، وخلال المشاجرة قام صاحب الحساب بسكب مادة قابلة للإشتعال "البنزين" أمام المحل (ملك والده) خشية دخول طرفى المشاجرة للمحل، وتم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه..  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

بالشرقية الدواجن بإلقاء مادة قابلة للإشتعال بنزين