تعرف على مكاسب الأهلي بعد التعادل مع صن داونز

ضمن نادي الأهلي الحصول على 1.7 مليون دولار بعد أن خسر نصف نهائي الدوري الأفريقي لحساب صن داونز الجنوب أفريقي.

كان كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف عن إجمالي جوائز البطولة المقدر بـ 17.4 مليون دولار، حيث سيحصل الفريق الفائز بالبطولة على 4 ملايين دولار، والمركز الثاني على 2.8 مليون دولار، وكل نادٍ تأهل إلى المربع الذهبي على 1.7 مليون دولار وكل نادٍ شارك في البطولة فقط وخرج من ربع النهائي على 900 ألف دولار.

حسم نادي صن داونز الجنوب إفريقي التأهل إلى نهائي الدوري الإفريقي، بعدما تفوق على الأهلي، في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

وبعد تأهل صن داونز الجنوب إفريقي إلى النهائي، ليضرب موعدًا مع الوداد المغربي، الذي تأهل هو الأخر بعد التفوق والإطاحة بالترجي التونسي.