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السبت 27 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

أوكرانيا: إسقاط مُسيرتين روسيتين في منطقة أوديسا

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني
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ذكر الجيش الأوكراني أن قوات الدفاع الجنوبية في البلاد تمكنت من إسقاط طائرتي استطلاع روسيتين من دون طيار في سماء منطقة أوديسا.


وأوضح الجيش، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء "يوكراين فورم" الأوكرانية، اليوم السبت، أن المقاتلات الأوكرانية استخدمت طائرات خفيفة لإسقاط الطائرتين الروسيتين، واصفا ذلك بأنه "تحول غير متوقع لطائرات بدون طيار معادية، لكنه فعال".


وأشار إلى أنه في صباح اليوم، شن الروس هجومًا مشتركًا على أوكرانيا باستخدام صواريخ من أنواع مختلفة ودمرت الدفاعات الجوية الأوكرانية 21 صاروخا من أصل 34.

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