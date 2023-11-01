أستاذ فى تقنية الاتصالات.. محمد عبدالعظيم نائبا لرئيس جامعة المنصورة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا بتعيين الدكتور محمدعبد العظيم، نائبا لرئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وعمل “عبد العظيم" عميدا لكلية الهندسة جامعة المنصورة بموجب القرار الجمهوري الصادر فى 2019 .وحقق التحول الرقمي بقطاع التعليم، فضلا عن إنشاء برامج جديدة تماشت مع احتياجات سوق العمل، والبرامج الجديدة إلي برامج دولية، وطور من البنية التحتية للكلية.

كما سعي خلال فترة عمادتة لكلية الهندسة لتطوير الجوانب العملية لأعضاء هيئة التدريس والخريجين بالكلية، و تفعيل اتفاقيات التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس مع الجامعات العالمية، وتفعيل فرق العمل بالكلية والاستفادة من القامات العلمية المتميزة.

وحصل “عبد العظيم” على درجة بكالوريوس بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف عام 1995، بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة جامعة المنصورة، ثم عُين معيدا، ومدرسًا مساعدا عام 2001، ومدرسًا عام 2007، وأستاذًا مساعدًا عام 2012 وأستاذًا عام 2017.

كما حصل "عبدالعظيم" على جائزة أفضل رسالة دكتوراه من جامعة المنصورة لعامي 2007 و2008، واختير مديرًا للبوابات الإلكترونية في مشروع "ICTP" في المجلس الأعلى للجامعات خلال الفترة من 2006 وحتي يناير من عام 2010.

وشغل نائب رئيس جامعة المنصورة الجديد، منصب عميد كلية الهندسة منذ عام 2019 ، ومدير وحدة الخدمات وتقنية المعلومات بكلية الهندسة في الفترة من 2007 وحتى 2012، ومنسق اللجنة الفنية عام 2008، ومديرا لوحدة الخدمات التقنية في الفترة من عام 2010 وحتي 2012، وعضو مجلس إدارة الخدمات الفنية والعلمية والمعملية بكلية الهندسة في الفترة من 2010 وحتي 2012، ومدير المعامل الافتراضية في الفترة من 2011 وحتي 2014.

وعين "عبد العظيم" رئيسا لقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات بمعهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا في الفترة من 2011 وحتى 2014، ورئيس فريق إعداد الخطة الإستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات بجامعة المنصورة عام 2012، ومديرا لوحدة الخدمات التقنية بمركز الخدمات الفنية والمعملية بكلية الهندسة 2012، ومستشار عميد كلية الهندسة لتكنولوجيا المعلومات في الفترة من 2012 وحتي 2014.

كما تولى منصب مستشار عميد الكلية لشئون المقر والتدريب عام 2012 ونائب المدير التنفيذي لبرنامج هندسة الاتصالات والمعلومات، ومدير مركز الحساب العلمي في الفترة من 2013 وحتى عام 2015، وعضو لجنة قطاع الحاسبات ونظم المعلومات للدورة 2018/2021 بقرار وزير التعليم العالي.