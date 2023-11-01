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الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ شمال سيناء يتفقد الجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش العام

مصر تستقبل 46 جريح
مصر تستقبل 46 جريح فلسطيني و30 مرافق لهم عبر معبر رفح البري
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 قام اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء يرافقه اللواء هشام الخولي نائب المحافظ بزيارة الجرحى الفلسطينيين اثناء تلقيهم العلاج في مستشفى العريش العام.

وجه المحافظ بتقديم كافه اوجه الرعايه الطبيه الى الجرحى الفلسطينيين اثناء تلقيهم العلاج بالمستشفى.

وأكد المحافظ علي أن طاقة مستشفيات المحافظة ٣٠٠سرير وإنه سيتم إستقبال ضعف هذا العدد من خلال توفير غرف إضافية خارج المستشفى.. متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وأشار المحافظ إلي توفير أماكن إقامة للمرافقين للجرحي الفلسطينيين،وتقديم كافة الخدمات لهم مؤكدا علي وصول ٤٩مصاب إلي مستشفي العريش العام وبئر العبد التخصصي وتحويل مصاب للعلاج خارج المحافظة.

أكد المحافظ علي أن مستشفيات المحافظة نسق أول طبي، ومستشفيات مدن القناة نسق ثاني طبي،ومستشفيات القاهره نسق ثالث طبي،معلنا عن تشغيل المستشفي الميداني بالشيخ زويد.

لفت المحافظ الى وجود انفراجه في ادخال المساعدات الى قطاع غزه وفي وصول المصابين الى الاراضي المصريه

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