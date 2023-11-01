جيش الاحتلال الإسرائيلى يقصف مستشفى العيون في غزة بالقنابل الحرارية

واصلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلى، استهدافها للمستشفيات داخل قطاع غزة؛ ما أدى لاتدلاع حريق في مستشفى العيون بسبب قنابل حرارية إسرائيلية داخل حي النصر غرب غزة، وذلك وفقا لما نقله موقع القدس الإخبارية.

فيما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن قصف طائرات الاحتلال ارتكبت جريمة جديدة بقصف تجمعا للفلسطينيين أمام مخبز الشرق بشارع النصر، مشيرة إلى استهدافها سيارات الإسعاف بالمكان خلال عمليات الإنقاذ وإخلاء الجرحى والشهداء، وذلك وفقا لما نقلته وسائل إعلام فلسطينية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلى عدوانه ضد قطاع غزة لليوم الـ«26» على التوالى، لاسيما في شمال القطاع، حيث قصف منطقة الفالوجا بمخيم جباليا؛ ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن استشهاد 8796 فلسطينيا، من بينهم اكثر من 3600 طفل، محذرة من أن أكبر مستشفى في القطاع وهى مستشفى الشفاء.