روح رياضية.. صخرة دفاع الأهلي يدعم نجم الزمالك بعد إصابة الرباط الصليبي

وجه محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة دعم إلى أحمد حمدي صانع ألعاب الزمالك بعد إصابته الأخيرة بقطع في الرباط الصليبي.

وأعلن الجهاز الطبي للزمالك أمس أن الأشعة التي اجراها لاعب الفريق أحمد حمدي اثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب محمد عبدالمنعم الملقب بـ"صخرة" دفاع الاهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «انستجرام»: الف سلامة عليك يا اخويا أن شاء الله هترجع أحسن من الاول.







وكان أحمد حمدي سجل هدف فوز الزمالك على نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكوتفيدرالية ليقود الفارس الأبيض للتتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخ الزمالك.