"إمام عاشور وكهربا" ضمن تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز فى نهائي الدوري الأفريقي

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة صن داونز الجنوب افريقي في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

ويستضيف الاهلي نظيره صن داونز في الثامنة مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولي بحضور 50 الف متفرج في إياب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة- ـ أكرم توفيق

خط الوسط: اليو ديانج - إمام عاشور - مروان عطية

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا.

وكانت مباراة الذهاب التي اقيمت على في جنوب افريقيا انتهت بفوز صن داونز بهدف ويحتاج الأهلي للفوز بهدفين دون رد او بفارق هدفين للتاهل إلى نهائي الدوري الأفريقي.