مدير مستشفى الشفاء بغزة يحذر من وفاة المرضى: مولد الكهرباء سيتوقف عن العمل

قال الدكتور محمد أبوسليمة مدير مستشفى الشفاء في قطاع غزة، إن المستشفى سيعلن عن وفيات كبيرة خلال ساعات، حال توقف مولد الكهرباء الرئيسي عن العمل.

وأضاف أبو سليمة، في حواره لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن المستشفى استقبل أكثر من 550 جريحا، ونحو 200 شهيد، ما يجعل المستشفى غير قادر على تقديم الدعم للمزيد من المصابين.

وطالب مدير مستشفى الشفاء في قطاع غزة، بإدخال مستشفيات ميدانية إلى القطاع، ووقف إطلاق النار وإدخال الوقود، تفاديا لحدوث كارثة إنسانية جديدة في القطاع الذي يعاني من العدوان الإسرائيلي الغاشم.