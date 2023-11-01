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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يتصدر قائمة المرشحين لجائزة الأفضل في أفريقيا 2023

الأهلي بطل أفريقيا
الأهلي بطل أفريقيا
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تواجد النادي الأهلي ضمن قائمة الأندية المرشحة للفوز بجائزة أفضل نادي في أفريقيا لعام 2023 التي أعلن عنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء.

وأعلن “كاف” عن قائمة تضم 10 أندية تتنافس على جائزة أفضل فريق في عام 2023 على مستوى الرجال في القارة السمراء حيث تواجد الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا في النسخة الأخيرة.

وضمت القائمة المعلنة من كاف 6 أندية عربية هي الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا واتحاد العاصمة الجزائري بطل لقب السوبر الأفريقي وكأس الكونفدرالية الأفريقية والوداد المغربي وصيف دوري الأبطال بجانب الرجاء المغربي والترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.

كما ضمت القائمة أيضا أندية ماميلودي صن داونز ومارومو جالانتس من جنوب أفريقيا ويانج أفريكانز التنزاني وأسيك ميموزا الإيفواري.

وسيتم تسليم جوائز العام من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في احتفالية ضخمة يوم 11 ديسمبر المقبل بمدينة مراكش المغربية.

النادي الاهلي أفضل نادي في أفريقيا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم