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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

البرهان: القوات المسلحة لن تسمح بتفكيك وانهيار السودان ولن ترضخ لأي ضغوط خارجية

الفريق أول ركن عبد
الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان
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أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أن القوات المسلحة لن تسمح بتفكيك وانهيار السودان ولن ترضخ لأي ضغوط خارجية ولن تفرط في سيادة البلاد، مشددا على استمرار القوات المسلحة في معركة الكرامة حتى دحر التمرد.
وقال البرهان، في كلمة له أمام ضباط وضباط صف وجنود ومستنفري منطقة وادي سيدنا العسكرية، إن القوات المسلحة ذهبت لمنبر جدة وفق ما اتفق عليه سابقا بخروج التمرد من أحياء المدنيين والمرافق الحكومية والخدمية والشوارع.
وأضاف البرهان: أنه إذا رفض التمرد السلام والمضي في طريق الحلول السلمية فلن يكون هناك حل سوى الحسم العسكري.
وحيا "البرهان" شهداء معركة الكرامة، مثمنا تضحيات الشعب السوداني والتفافه خلف القوات المسلحة والقوات النظامية.. مشيرا إلى أن هناك بعض السياسيين والأحزاب السياسية ارتضت العمالة وارتهنت للخارج متحالفة مع التمرد لتنفيذ أجندة دول لها مصلحة في تفكيك السودان وتشريد شعبه. 
 

مجلس السيادة الانتقالي البرهان السودان