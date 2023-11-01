وزير الخارجية الأمريكي يؤكد التزام واشنطن بسيادة كييف وسلامتها الإقليمية

جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، التزام الولايات المتحدة بسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية؛ وذلك عقب مشروع قانون طرحه الجمهوريون في مجلس النواب لتقديم المساعدة لإسرائيل فقط دون أوكرانيا.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء - أن "الوزيرين ناقشا أحدث التطورات في ساحة المعركة وما أثمر عنه الاجتماع الثالث لأكثر من 65 دولة في فاليتا (مالطا) لبناء إجماع عالمي على سلام مبدئي ودائم في أوكرانيا".

وأكد بلينكن، بحسب البيان، لنظيره الأوكراني مواصلة تزويد كييف بالدعم الذي تحتاجه للدفاع عن استقلالها وحماية شعبها.

وعقد وزير الخارجية الأمريكي - في وقت سابق - أول اجتماع شخصي له مع رئيس مجلس النواب الجمهوري الجديد مايك جونسون، حيث ناقشا ضرورة مواصلة دعم أوكرانيا وإسرائيل وقضايا مهمة أخرى.

