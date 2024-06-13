البيت الأبيض: قادة مجموعة السبع أكثر اتحادا بشأن القضايا الرئيسية

أكد البيت الأبيض، أن قادة مجموعة السبع أكثر اتحادا بشأن القضايا الرئيسية خاصة ما يتعلق بالقدرة الصناعية للصين، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

تنطلق في إيطاليا، اليوم الخميس، قمة قادة مجموعة السبع وسط توقعات بالتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن تزويد أوكرانيا بمساعدات بقيمة 50 مليار دولار عبر أرباح الأصول السيادية الروسية المجمدة.

ونقلت "بلومبرغ" عن مسؤول فرنسي في الإليزيه، قوله إن "التفاصيل الفنية للصفقة ستحتاج إلى الانتهاء بعد قمة زعماء مجموعة السبع التي ستعقد في إيطاليا، ما يعني أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل التوصل إلى اتفاق نهائي".