حدث في مثل هذا اليوم.. أبرز أحداث الأول من نوفمبر

يوافق اليوم 1 نوفمبر عدة مناسبات تاريخية بارزة، كما أن هناك أحداث بارزة شهدها هذا اليوم:

اندلاع الثورة الجزائرية عام 1954: بداية حركة ثورية كبيرة في الجزائر للتحرر من الاحتلال الفرنسي، استمرت حتى استقلال البلاد في 1962.

افتتاح دار الأوبرا الخديوية في مصر عام 1869: واحدة من أقدم دور الأوبرا في المنطقة، تجسد تراثًا غنيًا من الفنون والثقافة.

ميلاد وديع الصافي عام 1921: مغني لبناني أسس تقاليد موسيقية تعتبر أسطورية في العالم العربي.

تأسيس منظمة اليونسكو عام 1945: تعكس التزامًا بتعزيز التربية والعلم والثقافة في جميع أنحاء العالم.

تفجير أول قنبلة هيدروجينية عام 1952: أجرتها الولايات المتحدة، ولقد جذبت اهتمام العالم إلى مخاطر الأسلحة النووية.

إضراب عام في القدس عام 1968: كان احتجاجًا على الإدارة الإسرائيلية في المدينة.

شركات الطيران الأمريكية تلغي 160 رحلة يومية عام 1973: بسبب أزمة الوقود نتيجة منع الدول العربية تصدير البترول إلى الولايات المتحدة بسبب حرب أكتوبر.

وفاة فؤاد حداد عا م 1985: شاعر مصري بارز له أعمال مهمة في الشعر المصري.

بدء تطبيق معاهدة ماستريخت عام 1993: نواة لتشكيل الاتحاد الأوروبي.