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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

حدث في مثل هذا اليوم.. أبرز أحداث الأول من نوفمبر

حدث في مثل هذا اليوم
حدث في مثل هذا اليوم
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يوافق اليوم 1 نوفمبر عدة مناسبات تاريخية بارزة، كما أن هناك أحداث بارزة شهدها هذا اليوم:

  • اندلاع الثورة الجزائرية عام 1954: بداية حركة ثورية كبيرة في الجزائر للتحرر من الاحتلال الفرنسي، استمرت حتى استقلال البلاد في 1962.
  • افتتاح دار الأوبرا الخديوية في مصر عام 1869: واحدة من أقدم دور الأوبرا في المنطقة، تجسد تراثًا غنيًا من الفنون والثقافة.
  • ميلاد وديع الصافي عام 1921: مغني لبناني أسس تقاليد موسيقية تعتبر أسطورية في العالم العربي.
  • تأسيس منظمة اليونسكو عام 1945: تعكس التزامًا بتعزيز التربية والعلم والثقافة في جميع أنحاء العالم.
  • تفجير أول قنبلة هيدروجينية عام 1952: أجرتها الولايات المتحدة، ولقد جذبت اهتمام العالم إلى مخاطر الأسلحة النووية.
  • إضراب عام في القدس عام 1968: كان احتجاجًا على الإدارة الإسرائيلية في المدينة.
  • شركات الطيران الأمريكية تلغي 160 رحلة يومية عام 1973: بسبب أزمة الوقود نتيجة منع الدول العربية تصدير البترول إلى الولايات المتحدة بسبب حرب أكتوبر.
  • وفاة فؤاد حداد عام 1985: شاعر مصري بارز له أعمال مهمة في الشعر المصري.
  • بدء تطبيق معاهدة ماستريخت عام 1993: نواة لتشكيل الاتحاد الأوروبي.
  • وفاة جمعة الشوان عام 2011: بطل عمل لصالح جهاز المخابرات المصرية ولعب دورًا هامًا بعد نكسة 1967.

 

حدث في هذا اليوم مناسبات تاريخية الاحتلال الفرنسي