استشهاد 12 فلسطينيا على الأقل جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة

استشهد 12 فلسطينيًا على الأقل، وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم الأربعاء، جراء القصف الإسرائيلي المُتواصل على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، لليوم الـ26 على التوالي.

وأفادت مصادر في قطاع غزة، بأن طائرات الاحتلال شنت حزامًا ناريًا شرق خان يونس بمنطقتي الزنة والقرارة، واستهدفت منزلين في مناطق متفرقة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 12 شخصًا وعشرات الجرحى، وشهدت منطقة شرق جحر الديك وسط قطاع غزة قصفًا مدفعيًا عنيفًا.

وأعلنت مصادر طبية في غزة، عن بدء العد التنازلي لتوقف المولدات الرئيسية في مستشفيي الشفاء والإندونيسي، بسبب قرب نفاد الوقود، ما ينذر بكارثة صحية غير مسبوقة، خاصة بعد إغلاق 15 من أصل 35 مستشفى، و51 من أصل 72 مركز رعاية صحية أولية، بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود، وتم الطلب من 24 مستشفى بالإخلاء في شمال قطاع غزة (السعة الإجمالية لهذه المشافي 2000 سرير).

كما أوقفت 6 مستشفيات عملياتها؛ بسبب نقص الوقود الحاد، وتعاني مراكز الخدمة الصحية من نقص وحدات الدم.

ومنذ فجر اليوم، انقطعت كافة خدمات الاتصالات والإنترنت بالكامل مع قطاع غزة، على غرار انقطاع كافة خدمات الاتصالات والإنترنت يوم الجمعة الماضي، استمر قرابة 36 ساعة، وسط قصف كثيف وغير مسبوق هو الأعنف منذ بدء العدوان في السابع من الشهر الجاري، ما يزيد من صعوبة تغطية الأحداث أولا بأول.

ولا تتوقف مجازر الاحتلال المرتكبة بحق الفلسطينيين، فبعد مجزرة مُستشفى "المعمداني"، والتي أسفرت عن استشهاد واصابة المئات، كثير منهم نازحون، كانت المجزرة التي لا تقل بشاعة هي تلك التي ارتكبها الاحتلال في مُخيم "جباليا"، أمس، بعد استهدافه مُربعًا سكنيًا بالكامل، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يتعرض "قطاع غزة" لعدوان إسرائيلي شامل، أسفر عن استشهاد أكثر من 8610 أشخاص، وإصابة أكثر من 21 ألف شخص آخرين في حصيلة غير نهائية، بالإضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية والمنازل والمباني والمنشآت، وقطع الكهرباء والمياه والوقود، في ظل قصف متواصل من طيران الاحتلال ومدفعيته وزوارقه الحربية.

