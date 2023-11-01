الوضع الإنساني والصحي كارثي في غزة.. والصحة العالمية: 200 هجوم على الخدمات الصحية في الأراضي الفلسطينية منذ 7 أكتوبر

حذّر فيليب لازاريني، المدير العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من أن نظام المساعدات الحالى لقطاع غزة عبر معبر رفح الحدودى "محكوم عليه بالفشل"، منددا بـ"العقاب الجماعي" الذى تفرضه إسرائيل.

وقال فيليب لازاريني: "دعونا نكون واضحين: إن مجموعة القوافل القليلة المسموح بها عبر رفح لا تقارن باحتياجات أكثر من مليونى شخص محاصرين فى غزة"، داعيًا أعضاء مجلس الأمن إلى المساعدة ومطالبًا "بوقف فورى لإطلاق النار لأسباب إنسانية".

من جانبها، أعلنت هيئة وزارة الدفاع الإسرائيلية المشرفة على الأنشطة المدنية فى الأراضى الفلسطينية عن وصول ٨٠ شاحنة مساعدات إنسانية أمس الثلاثاء، وهى أكبر قافلة شاحنات منذ بداية الحرب، وجرى تفتيشها فى رفح. وبحسب مكتب تنسيق أعمال الحكومة فى المناطق، فإن هذه الشاحنات محملة بالإمدادات الطبية والغذاء والمياه.

وقالت هيئة وزارة الدفاع الإسرائيلية المشرفة على الأنشطة المدنية فى الأراضى الفلسطينية إن ٣٩ شاحنة وصلت يوم الاثنين الماضى، ليصل إجمالى عدد الشاحنات التى تدخل القطاع من الأراضى الفلسطينية إلى ١٥٦.

وسجلت منظمة الصحة العالمية ٢٠٠ هجوم على الخدمات الصحية فى الأراضى الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر. وفى قطاع غزة، أحصت منظمة الصحة العالمية ٨٢ هجومًا، وفى الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، أحصت ١١٨ هجومًا. وخلال هذه الهجمات، "قُتل ٤٩٤ شخصًا، من بينهم ١٦ من مقدمى الرعاية أثناء الخدمة"، وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية.

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى رسالة نشرتها على موقع إكس (تويتر سابقا): إن المعاناة الإنسانية صادمة.. الناس لديهم قدرة محدودة على الحصول على الغذاء والماء. المستشفيات على وشك الانهيار. ممرات المستشفيات مليئة بالجرحى والنازحين"، وتقدر المنظمة أن "إعادة بناء البنية التحتية والمنازل المدمرة ستستغرق سنوات.

قال الدكتور صبحى سكيك، مدير مستشفى غزة التركى الفلسطيني، الواقع جنوب مدينة غزة، إن منشآته تضررت جراء غارة إسرائيلية مساء الاثنين، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس للأنباء. أدى الانفجار إلى تدمير جزئى لغرفتين فى الطابق الثالث من المستشفى، مما أدى إلى إتلاف نظام الأكسجين وإمدادات المياه فى المبنى. قال سكيك: "لحسن الحظ، لم يكن أحد فى الغرف فى ذلك الوقت". ولم يصدر الجيش الإسرائيلى أمر إخلاء قبل الغارة.

المستشفى متخصص فى علاج السرطان. ووفقًا للإدارة، يضم المستشفى حاليًا ما بين ١٠٠ إلى ١٥٠ مريضًا و٢٠٠ موظف و١٠٠ نازح.

أفاد الهلال الأحمر الفلسطينى أن "القصف المدفعى والجوى متواصل فى حى تل الهوى فى غزة حيث يقع مستشفى القدس"، كما تشير المنظمة على X. وحذر الهلال الأحمر من أن "المبنى يهتز والمدنيون نازحون مثلما يقع الموظفون فريسة للقصف".

وكان الهلال الأحمر قد أبلغ بالفعل عن وقوع تفجيرات فى هذه المنطقة مساء الأحد. وقال مدير المستشفى لوكالة فرانس برس إنه تلقى أمر الإخلاء من الجيش الإسرائيلي. ووصف رئيس منظمة الصحة العالمية هذه الدعوة بأنها "مثيرة للقلق العميق"، قائلا إنه من المستحيل إخلاء مستشفى دون تعريض حياة المرضى للخطر. وكتب تيدروس أدهانوم جيبريسوس على موقع ×: "نكرر أنه من المستحيل إخلاء المستشفيات المليئة بالمرضى دون تعريض حياتهم للخطر".