"تعليم مطروح" تحدد مواصفات امتحانات الشهادة الإعدادية

قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، إن امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ ستكون بنفس النظام المتبع في الأعوام السابقة.

وأضاف وكيل الوزارة، أن الورقة الامتحانية ستكون طبقا للمواصفات الواردة من المركز القومي للامتحانات، مشيرا أن امتحان كل مادة دراسية سيخصص له ورقة أسئلة وكراسة إجابة لكل طالب كما هو متبع ومتعارف عليه، وسيتم تدريب الطلاب عليها طوال العام الدراسي.

وفي ختام البيان الإعلامي أكد شحاتة أن المديرية ستقوم بكافة الإجراءات اللازمة وفق تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، ووفقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بمتابعة العملية الامتحانية، وعلي غرار ما تم تطبيقه خلال امتحانات العام الماضي وفق اللوائح والقوانين الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات العامة والمحلية.