السفير الروسي لـ"القاهرة الإخبارية": نعارض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه

كشف جيورجي بوريسينكو السفير الروسي بالقاهرة، عن الخطط الإسرائيلية لتغيير خريطة المنطقة، مؤكدًا أن بلاده لا تقبل مطلقا بتغيير خارطة المنطقة، والأمم المتحدة منذ 75 عاما أصدرت قرارا بإقامة دولتين، وهو ما أيدته روسيا تأييدا مطلقا.

وأضاف السفير الروسي بالقاهرة خلال حواره مع الإعلامية داليا عبدالرحيم، في لقاء خاص على قناة "القاهرة الإخبارية": "مازلنا نساند هذا القرار ونرى ضرورة تطبيقه، لكن لسوء الحظ، فإنه لم يتم إنشاء سوى دولة واحدة هي إسرائيل في ذلك الوقت، ومنذ 75 عاما يعاني الشعب الفلسطيني جراء عدم الحصول على حقه في قيام دولته المستقلة".

وتابع : "روسيا اعترفت بالفعل بقيام الدولة الفلسطينية منذ 35 عاما وكان القرار صادرا عن الاتحاد السوفيتي، ونعارض أية محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التي عاش فيها أجيالا بعد أجيال لآلاف السنين".