أبها يطيح بـ«أهلي جدة» من كأس خادم الحرمين بـ9 لاعبين

فجر فريق أبها، مساء اليوم الثلاثاء، مفاجأة من العيار الثقيل، بإقصاء أهلي جدة من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل، ضمن منافسات دور الـ16 من المسابقة.

كان الشوط الأول، انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث فاجئ أبها، الأهلي بهدف في الدقيقة 45+2، عن طريق أحمد عبده، ثم أدرك الجزائري رياض محرز، التعادل للراقي في الدقيقة 45+8 من ركلة جزاء.

في الشوط الثاني، تلقى زكريا سامي لاعب أبها البطاقة الحمراء في الدقيقة 53، قبل أن يضيف زميله كارل توكو إيكامبي الهدف الثاني في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة 90+3، طرد حكم اللقاء، فرنسوا كامانو لاعب أبها، ليكمل الفريق المباراة ناقص العدد، ويحقق والمفاجأة بـ9 لاعبين.

كان أهلي جدة، دخل المباراة أمام أبها، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: بسام الحريجي – روجر إيبانيز – عبدالباسط هندي – عبدالله العمار

خط الوسط: فرانك كيسي – جابري فيجا – رياض محرز

وفي الهجوم: فراس البريكان – روبرتو فيرمينو – ماكسيمين.