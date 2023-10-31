الهلال الأحمر لـ «البوابة نيوز»: نكثف جهودنا لإسعاف مُصابي قصف «جباليا والنصيرات» في ظروف كارثية

أكد الدكتور عبد الجليل حنجل المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، لـ «البوابة نيوز» أن طواقم الهلال الأحمر تُضاعف الآن جهودها المكثفة بشأن نقل مئات المُصابين والشهداء من مُخيمي جباليا والنصيرات إلى المستشفيات في ظل ظروف كارثية ومأساوية جدًا.

وشن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الإثنين؛ غارات على مخيمي جباليا والنصيرات بقطاع غزة؛ أدى إلى إصابة واستشهاد أكثر من 400 فلسطيني في مخيم جباليا، في حصيلة أولى حسبما أعلن مدير المستشفى الإندونيسي الدكتور عاطف الكحلوت.

قصف مخيم جباليا.. وطبيب فلسطيني: «الإصابات بالمئات»

وقال «الكحلوت» في مؤتمر صحفي قبل قليل؛ إن كم الإصابات والشهداء يفوق القدرة الاستعابية للمستشفى وتمثل 140 سريرا قبل العدوان والآن وصلنا لـ 295 سرير؛ مشيرًا إلى أن مصابي القصف والعدوان الإسرائيلي يتلقون العلاج في ممرات وطرقات المستشفى وهم على الأرض؛ مؤكدًا أن المستشفى التي تقدم الخدمة لـ450 ألف فلسطيني ستتوقف بشكل كامل خلال 48 ساعة فقط بسبب نفاد الوقود.

وأكد «الكحلوت» أن نسبة الأطفال في المستشفى الإندونيسي بلغت 40% إضافة إلى تواجد 20 مريضًا بقسم العناية إلى جانب 1184 مريض الكلوي يحتاجون للغسيل بشكل دوري؛ جميعهم معرضون للخطر حال توقف المستشفى بسبب نفاد الوقود.

مجزرة مخيم جباليا تعد من أكبر المجازر

وبدروه، أعلن سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي منذ قليل؛ عن آثار العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة لليوم الـ 25 على التوالي، مؤكدًا أن مجزرة مخيم جباليا تعد من أكبر المجازر والجرائم التي ارتكبها الاحتلال، والتي راح ضحيتها المئات بين شهيد وجريح، دون أي مراعاة لحقوق اللاجئين لتتضاعف المجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق العائلات الفلسطينية إلى أكثر من 926 مجزرة.

وأضاف أن 130 كادرًا طبيًا و35 صحفيًا و18 رجل إنقاذ من الدفاع المدني استشهدوا جميعًا جراء العدوان الإسرائيلي؛ وتضرر أكثر من 200 ألف وحدة سكنية منها قرابة 35 ألف وحدة سكنية هدمت كليًا وغير صالحة للسكن.

وحذر «سلامة» من توقف محطات المعالجة والتحلية وتوقف عمل المستشفيات بفعل نفاذ الوقود وفي مقدمتها مستشفيي الإندونيسي والشفاء. مشيرًا إلى أن ضحايا عدوان الاحتلال على غزة بلغ أكثر من 8525 شهيدًا منهم 3542 طفلًا و2187 امرأة وفتاة و2000 مفقود و21543 إصابة في 25 يومًا فقط.