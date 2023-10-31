كأس خادم الحرمين.. اتحاد جدة يتقدم على الفيحاء بالشوط الأول

تقدم فريق اتحاد جدة على نظيره الفيحاء بهدف للا شئ، خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في إطار منافسات الدور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأحرز هدف الاتحاد في شباك الفيحاء، المغربي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة الخامسة منذ بداية اللقاء من صناعة البرازيلي رومارينيو، ليتقدم العميد بهذا الهدف.

وكان اتحاد جدة، تأهل إلى دور ثمن النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على الخلود بركلات الترجيح 7-6، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكان تشكيل اتحاد جدة للمباراة، على النحو التالي.

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: حسن كادش، مدالله العليان، لويز فيليبي، زكريا هوساوي

خط الوسط: نجولو كانتي، سلطان الفرحان، فيصل الغامدي

خط الهجوم: عبد الرزاق حمدالله، كريم بنزيما، رومارينيو.