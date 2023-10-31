كأس خادم الحرمين.. بنزيما يقود الاتحاد لمواجهة الفيحاء

أعلن نونو اسبيريتو المدير الفنى لفريق الاتحاد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الفيحاء، وذلك بعد قليل على ملعب "مدينة المجمعة الرياضية "، ضمن منافسات دور الـ16 من عمر مسابقة كأس خادم الحرميين الشريفين.

وجاء تشكيل فريق الاتحاد كالتالى:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: حسن كادش، مدالله العليان، لويز فيليبي، زكريا هوساوي.

خط الوسط: نجولو كانتي، سلطان الفرحان، فيصل الغامدي.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمدالله، كريم بنزيما، رمارينيو

ويسعى الاتحاد خلال مباراته الحاسمة أمام الفيحاء، في تخطي هذه العقبة، لحصد بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس الملك السعودي، ومواصلة مشواره في البطولة.

وكان الاتحاد تأهل إلى دور ثمن النهائي بعد الفوز على الخلود بركلات الترجيح 7-6، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

