الدوري الإفريقي| الشناوي: الأهلي يمتك خبرات كبيرة.. وهدفنا التأهل للنهائي

قال محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إن هناك حالة من التركيز الشديد بين جميع اللاعبين؛ استعدادا لمواجهة فريق صن داونز الجنوب إفريقي غدا في إياب نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة والذي عقد اليوم أن الأهلي هدفه التأهل للنهائي، ويمتلك خبرات كبيرة خاصة في المواجهات الصعبة، مؤكدا أن اللاعبين لديهم تجارب سابقة نجحوا خلالها في تخطي الصعاب وتحقيق البطولات.

وأضاف: «وجود جمهور الأهلي يمنحنا دوافع كبيرة وبكل تأكيد سوف نقاتل من أجل إسعادهم ونثق بشدة في أن كل لاعب سوف يبذل كل ما لديه من أجل الفوز خلال اللقاء.