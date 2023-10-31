جميع أسباب تورم وانتفاخ العينين وطرق علاجها

يتعرض الكثير من الناس لتورم وانتفاخ العينين بدون اسباب مسبقة ويظل التورم معهم لوقت طويل ويكون الامر مزعج وقد يسبب رؤية غير واضحة، فهناك عدة اسباب لانتفاخ العينين او تورم الجفن، فقد يحدث التورم لأسباب ناتجة عن أخطاء في ممارسة اليوم أو نتيجة أسباب صحية داخلية فتظهر على شكل: “تورم، وانتفاخ جفن العين”| ويوضح الأطباء الأسباب المختلفة لتورم العين وتبرزها “البوابة نيوز”:

-زيادة استهلاك الملح، مما يؤدي إلى احتباس السوائل.

-الحساسية التي يمكن أن تسبب الالتهاب والتورم.

-مشاكل الجيوب الأنفية.

-الجفاف.

-التعب وقلة النوم.

-الإجهاد.

-البكاء.

-عند الاستيقاظ فمن المحتمل أن تنتفخ الجفون المغلقة التي لا ترمش أثناء النوم فقد تستيقظ وجفونك منتفخة متورمة بشكل غير عادي ويمكن أن يقل جزء من هذا التورم في غضون ساعة أو نحو ذلك.

-عندما يحدث التورم والانتفاخ بشكل غير متوقع، تشير أحيانًا إلى وجود مشكلة طبية كامنة.

-يمكن أن يصاب الأشخاص المصابون بمشاكل في الغدة الدرقية بتورم الأنسجة والعضلات حول أعينهم.

-حساسية العين وهي من الحالات المتعلقة بحالات مثل حمى القش يمكن أن تؤدي إلى تورم العينين.

-يمكن أن تسبب أنواع أخرى من الحساسية، مثل ردود الفعل التحسسية تجاه بعض الأطعمة أو المواد الكيميائية، تورم الجفون.

-يمكن أن تحدث انتفاخ الجفون بسبب حالات عدوى العين المعروفة بـ “التهاب الملتحمة”.

-يمكن أن تؤدي الأمراض الجهازية بما في ذلك الفشل الكلوي إلى حدوث تورم عام في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك حول العينين.

علاجات انتفاخ العينين:

-من المهم تحديد السبب الأساسي للحصول على العلاج.

-العلاجات المتاحة لتقليل التورم حول العينين، مثل استخدام قطرات العين للتهيج الناجم عن الحساسية، إذا كان ذلك مناسبًا.

-شرب الكثير من السوائل لمنع الجفاف.

-وضع كمادات مثلجة عند تورم الجفون.

-وضع شرائح الخيار أو أكياس الشاي المثلجة على العيون المغلقة.

-استخدام الكريمات ومنتجات البشرة المصممة خصيصًا للاستخدام حول العينين.

-تقليل الملح في نظامك الغذائي.

-تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، مثل الموز، للتخلص من السوائل الزائدة في الجسم.

-رش الماء البارد على وجهك وعينيك.

-الحصول على قسط وافر من النوم والراحة.

-بعض الكريمات والمراهم المستخدمة لتقليل الانتفاخ في الجفون على الفينيليفرين وهو دواء يضيق الأوعية الدموية ويقلل قطرها ويمكن أن يكون لهذا تأثير مزدوج محتمل على الجفون المنتفخة.

-يمكن أن يحتاج علاج انتفاخ العين من فوق أو من تحت إلى استخدام الأدوية، كالحبوب الفموية.

-استخدم مضادات الهيستامين من أجل علاج انتفاخ العين بسبب الحساسية أو التهاب ملتحمة العين، حيث يتوفر هذا النوع من الأدوية إما على شكل قطرات عين أو حبوب فموية.

-استخدام الأدوية التي تحتوي على الكورتيكوستيرويدات (الكورتيزون)، بما في ذلك القطرات، أو الحبوب، أو الحقن، كحجر أساس في عملية علاج تورم العيون الناجم عن عدة أسباب، ومنها: “الحساسية، التهاب جفن العين، التهاب القرنية، التهاب ملتحمة العين التحسسي، الإصابة بدمامل العين، مرض غريفز، التهاب العين الفيروسي، مثل الهربس، والأكزيما”.

-تستخدم أحيانا المضادات الحيوية من أجل علاج انتفاخ العين بسبب الالتهاب البكتيري الذي يحدث في جفن العين، أو ملتحمة العين، أو عظمة العين، ويتوافر هذا النوع من الأدوية على شكل قطرات، أو مراهم، أو كريمات للعين، وفي بعض الحالات يمكن أن يحتاج العلاج لأخذ المضادات الحيوية عبر الفم أو الحقن.

-مدرات البول، وذلك في حالات انتفاخ العين الناجمة عن تراكم السوائل فيها.

-المضادات الفيروسية.

-العلاجات المناعية.

طرق طبيعية تساعد على تخفيف تورم العين:

وهناك عدد من العلاجات المنزلية على وجه الخصوص في علاج انتفاخ العين بعد البكاء، أو بعد النوم، أو بسبب الضربة.

- وضع كمادات دافئة أو باردة على العين لمدة 5 - 10 دقائق، وبمعدل 4 مرات يوميًا.

- استخدام قطرات ترطيب العين المتاحة في الصيدليات دون الحاجة لوصفة طبية.

- التدليك اللطيف لمنطقة العين.

- وضع كمادات الشاي على العين.

- رفع الرأس أثناء النوم لتقليل احتباس السوائل في منطقة العين.

- تجنب وضع المكياج والكريمات على منطقة العيون.

- تجنب ارتداء العدسات اللاصقة.

- الحفاظ على نظافة العين واستخدام مناشف نظيفة.

- تجنب فرك أو لمس العين.

- القيام بغسل اليدين بشكل متكرر.