نائب رئيس البورصة: طرح الشركات العائلية يعزز الشفافية والحوكمة

قال هبة الصيرفي نائب رئيس البورصة، إن هناك الكثير من الشركات العائلية الناجحة غير مقيدة فى البورصة لكن استمرارية نجاح هذه الشركات يقتضي الطرح فى سوق الأوراق المالية.

أضافت خلال فعاليات مؤتمر الشركات العائلي فرص التوسع والاستمرار، أن الطرح فى البورصة يتطلب مواكبة الإجراءات الإدارية العالمية من الإفصاح والشفافية والنزاهة ومن ثم يضمن للشركة قيمة سوقية أكبر تعزز من مكانة فى السوق وتساعدة فى الحصول على تمويل من أجل التوسع عمل تسويق بدون مقابل.

وناقش المؤتمر الدور الذي تقوم به الشركات العائلية وانعكاساته على الاقتصاد والدخل القومي المصري، حيث أنها تمثل ما يقرب إلى 80% من الدخل القومي المصري ويبلغ حجم نشاطها حوالي 75% من نشاط القطاع الخاص في مصر، وتوظف ما يقرب من 70% من القوى العاملة في مصر، وفقاً لأخر إحصائيات المركز المصري للدراسات الاقتصادية.

والملاحظ أن هذا النوع من الشركات يواجه العديد من التحديات والإشكاليات التي قد تعيق توسعه واستمراره بسبب عدم الإلمام الكامل بفرص التوسع، وكذلك في غياب الحوكمة وعدم توفير الأساليب الفعالة لتسوية الخلافات التي تثور بين أفراد العائلة حول إدارة الشركة أو توزيع أرباحها أو التخارج منها حال تفككها بعد الجيل الثاني والثالث من الأبناء.

وانتهى المؤتمر إلى التوصية بتقديم التسهيلات التي تتيح التوسع في مثل هذا النوع من الشركات، وتدعيم فرص الاستثمار المباشر وغير المباشر لها، وضرورة إصدار التشريعات المنظمة لها.

وأعلن المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية متمثلاً في الدكتورة مريان قلدس عن اطلاق أول دورة تدريبية متخصصة في حوكمة الشركات العائلية و فض المنازعات الخاصة بها.