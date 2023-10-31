رئيس البورصة: استمرار الأجيال في الشركات العائلية يتطلب طرحها فى السوق

قال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، إن البورصة تعد أحد أهم العوامل في استمرار الأجيال بالشركات العائلية، حيث يساعد الطرح فى توفير التمويل وتحديد سعر للسهم بقيمة سوقية حالية وتوفير سيولة للشركة، علي عكس باقي أدوات التمويل المختلفة.

وأضاف خلال جلسة " استراتيجية التوسع من نطاق الشركة العائلية للطرح في البورصة بمؤتمر الشركات العائلية الذي ينظمه مركز تسوية المنازعات المالية غير المصرفية، أن البورصة تساعد مالكى الشركة فى الاستفادة من خبرات فنية وإدارة عبر دخول مساهمين جدد وتعيد تقييم أصول الشركة بالقيمة الحالية مما يساعد على التوسع والنمو.

وناقش المؤتمر الدور الذي تقوم به الشركات العائلية وانعكاساته على الاقتصاد والدخل القومي المصري، حيث إنها تمثل ما يقرب إلى 80% من الدخل القومي المصري ويبلغ حجم نشاطها حوالي 75% من نشاط القطاع الخاص في مصر، وتوظف ما يقرب من 70% من القوى العاملة في مصر، وفقاً لآخر إحصائيات المركز المصري للدراسات الاقتصادية.

وانتهى المؤتمر إلى التوصية بتقديم التسهيلات التي تتيح التوسع في مثل هذا النوع من الشركات، وتدعيم فرص الاستثمار المباشر وغير المباشر لها، وضرورة إصدار التشريعات المنظمة لها. و أعلن المركز المصري للتحكيم الاختياري و تسوية المنازعات المالية غير المصرفية متمثلاً في الدكتورة مريان قلدس عن إطلاق أول دورة تدريبية متخصصة في حوكمة الشركات العائلية و فض المنازعات الخاصة بها.