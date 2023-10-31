محافظ قنا يبحث تعميم تجربة ضبط منظومة الإعلانات بالمراكز والمدن

بحث اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، فكرة تكرار التجربة الناجحة الخاصة بضبط تراخيص الإعلانات بشوارع وميادين مدينة قنا، وتعميمها علي مستوى مراكز المحافظة، جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذى عقده صباح اليوم، بحضور حسام حموده السكرتير العام للمحافظة ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، وأعضاء اللجنة العليا للاعلانات.

حيث شدد محافظ قنا، خلال الاجتماع علي ضرورة مراجعة كافة تراخيص الإعلانات بالشوارع والميادين بمراكز المحافظة لضبط عملية التراخيص والقضاء على العشوائية في إقامة الإعلانات والتي بدورها تشوه المنظر الجمالي والحضاري للمدن، لافتا إلى أن تنسيق وتنظيم شكل الإعلانات، يساهم فى تحسين الرؤية البصرية للمواطن المتلقي للرسالة الإعلانية .

وأكد الداودى، أهمية تعظيم موارد الإعلانات والاستغلال الأمثل لها، لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية.