"تجار السيارات": نتوقع نجاح مبهر من مبادرة المصريين بالخارج

قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن مبادرة سيارات المصريين في الخارج تختلف عن سابقتها، والتي لم تحقق النجاح المنشود منها في حينه، حيث حققت 865 مليار دولار فقط، وكانت الأسباب حدوث عدة تعديلات على المبادرة ووجود شرطين اثروا كثيرا عليها وهما أن يكون قيمة الوديعة بالكامل موجودة في حساب المغترب قبل الحدث بثلاثة أشهر والثاني هو حصول الموجودين في دول الاتحاد الأوروبي على خصم الجمارك بينما المتواجدين في الخليج يدفعون 100%.

وأضاف رئيس رابطة تجار السيارات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” عبر فضائية “TEN”، اليوم الثلاثاء، أنه متوقع ان يكون هناك نجاح غير مسبوق في المبادرة الحالية، حيث تم تعديل الشروط السابق ذكرها، ولن تقل عن 3 مليار دولار، ويستفيد به عدد ضخم جدا، حيث يوجد بمصر 14 مليون مغترب، وهذا معناه إذا استفاد 2% منهم فقط من المبادرة، فنتحدث عن 280 ألف سيارة مما يؤدي إلى حدوث انتعاشا غير عادي فى سوق السيارات، وستقل الأسعار على المغترب وعلى السوق المصري.

وتابع رئيس رابطة تجار السيارات، أنه من أهم المميزات فى هذه المبادرة، أنه لا يوجد حظر بيع، معلقا “أي أنه اليوم لو جاب عربية من الخارج موديل 2020 سيكون سعرها أقل من ثمنها ما يزيد عن 50% ويستطيع بمجرد دخولها للبلاد أن يبيعها مرة أخري”.