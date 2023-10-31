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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

طلب إحاطة بشأن زيادة مدة انقطاع الكهرباء

النائب محمود عصام
النائب محمود عصام موسى
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تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء، بسبب زيادة فترة انقطاع التيار الكهربائي خلال الأيام الماضية لتصل إلى 4 ساعات في العديد من المناطق وعلى مدار أكثر من مرة يوميًا.

وقال النائب فى طلب الإحاطة، إنه خلال الأيام الماضية ورغم مبررات الحكومة بالعمل على تقليل ساعات انقطاع التيار الكهربائي مع انخفاض درجات الحرارة إلا أن الكثير من المواطنين فوجئوا بقيام وزارة الكهرباء بزيادة مدة تخفيف الأحمال الكهربائية من ساعة إلى ساعتين.

وتابع: وصل الأمر فى بعض المناطق إلى قطع الكهرباء مرتين يوميًا بواقع ساعتين فى كل مرة، دون أي تنسيق أو وجود جدول زمني لأعمال الانقطاع.

وأشار إلى تلقيه العديد من الشكاوى، خاصة فى ظل الصعوبات التى يواجهها الطلاب في القيام بواجباتهم المدرسية والاستعداد للامتحانات الشهرية التى من المقرر انعقادها خلال أيام فى ظل الانقطاع المتكرر للكهرباء ولفترات طويلة، خاصة مع بدء تطبيق التوقيت الشتوى.

وطالب الحكومة بكشف حقيقة ما يحدث وإلى متى سيستمر، متسائلا: وما هي خطط الحكومة لمواجهة المشكلة؟

النائب محمود عصام موسى طلب احاطة المستشار الدكتور حنفي جبالي زيادة فترة انقطاع التيار الكهربائي
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