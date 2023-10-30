رئيس هيئة قضايا الدولة: 2 مليون جنيه قيمة تبرعات الأعضاء للهلال الأحمر الفلسطيني

قال المستشار مسعد الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، إن المجلس استطاع جمع تبرع ما يقرب من مليوني جنيه تدفع للهلال الأحمر الفلسطيني تضامنا مع إخواننا الفلسطينيين.

وأضاف الفخراني في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديده الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc، أن هيئة قضايا الدولة أول هيئة قضائية تبادر بجمع تبرعات لصالح الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن هذه التبرعات سوف تخصم من أول مكافأة لكل مستشار في الهيئة وهو تشجيع لكل الهيئات والمؤسسات والمواطنين المصريين لاختصام جزء من مرتبهم لدعم الشعب الفلسطيني.

وأشار أن هذه التبرعات جاءت وفقا لتوجيهات الدولة والقيادة المصرية ووفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية.