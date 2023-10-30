إعلان أسماء المراكز من 11 إلى 30 في ترتيب جائزة الكرة الذهبية

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، عن قائمة المرشحين للقائمة الطويلة للجائزة “البالون دور”، وتشمل القائمة 30 لاعبًا، التي شهدت تواجد الدولي المصري محمد صلاح والحارس المغربي ياسين بونو.

وجاء محمد صلاح في المركز 11 متفوقا على البولندي روبرت ليفاندوفسكي والمغربي ياسين بونو الذين جاءا في المزين الثاني عشر والثالث على الترتيب.

وجاء ترتيب حارس منتخب الأرجنتين ونادي أستون فيلا إيميليانو مارتينيز بالمركز الـ15، إلكاي جوندوجان لاعب برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي سابقًا بالمركز الـ14.

وكشف الحساب الرسمي لجائزة الكرة الذهبية "البالون دور عن قائمة اللاعبين في المراكز من 11 إلى 30 انطلاقا مع الحفل المقام حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس للإعلان عن الفائز لعام 2023.

وجاءت مراكز اللاعبين كالتالي:

