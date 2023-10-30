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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

حماة الوطن: الحرب ضد حماس تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا إلى مصر

الدكتور محمد الزهار
الدكتور محمد الزهار
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أكد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، رفضه التام للجهود الرامية لتهجير الفلسطينيين قسرا من أجل الدخول إلى مصر، محذرا أن ذلك قد يعرض السلام مع إسرائيل للخطر، موضحًا أن الحرب ضد حماس تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا إلى مصر.

وقال أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، إن الحكومة المصرية تعتبر الضغط العسكري والحصار الاسرائيلي علي غزة مخططا لطرد الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء المصرية، لافتا إلى أن سيناء يمكن أن تصبح بعد ذلك قاعدة عمليات للمسلحين لشن هجمات إرهابية ضد إسرائيل التي بدورها ستلوم مصر علي مثل هذه الهجمات.

وأوضح "الزهار"، خطورة دعوات الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين بالنزوح، موضحا أن تلك الدعوات هدفها تفريغ قطاع غزة من الفلسطينيين، ومثل هذه الدعوات ما هي إلا تحركات مشبوهة هدفها ضرب القضية الفلسطينية تفريغ قطاع غزة من سكانه وهو أمر لا يجب السكوت عليه، ودعوة إسرائيل لبعض الفلسطينيين للنزوح للأراضى المصرية ثم العدول عن ذلك هو دعوة خبيثة الغرض منها تفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها ومصر لن تقبل بأى تحرك يمس سيادتها.

الدكتور محمد الزهار حزب حماة الوطن فلسطين